بلومبيرج: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا، الإثنين، ردًا على العدوان العسكري التركي على الشمال السوري، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج".

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه من المرجح فرض عقوبات على على مجموعة واسعة من الشخصيات التركية، لافتة إلى أن العقوبات تنتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤول أمريكي، لـ"بلومبيرج"، إن إدارة ترامب تترك المجال مفتوحًا أمام فرض عقوبات على صادرات الأسلحة.

Advertisements

قال مسؤول أمريكي الاثنين إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بدأت في سحب جميع قواتها من شمال سوريا، بعد أن أمرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالمغادرة.

وأكد المسؤول لوكالة "فرانس برس"، أن نحو ألف جندي سيغادرون سوريا، تاركين وراءهم وحدة صغيرة تضم 150 فردًا في قاعدة جنوب سوريا بالتنف.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، أكد أن ترامب أمر بسحب القوات المتبقية المنتشرة في شمال سوريا.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، الولايات المتحدة بخيانتها بعدما غادرت الشمال السوري، لتفسح المجال أمام العدوان التركي.