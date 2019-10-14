افتتاح المعرض الطلابي للعام الدراسي الجديد في جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء اليوم الاثنين، المعرض الخيري الطلابي الدائم للعام الدراسي 2019-2020، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الخدمات الطلابية.

تضم لجنة تنظيم المعرض الخيري الدكتور عمر الشهابي، رئيس لجنة التنظيم، الدكتور مها السجيني، نائب رئيس اللجنة، والدكتورة سمية عبد الحميد، الاستاذ بكلية تربية الطفولة، الدكتورة إيمان أبو الفضل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، الدكتور محمد السعيد، الأستاذ المساعدة بكلية العلوم، الدكتورة غادة عبد الله الشربيني، الاستاذ المساعد بكلية العلوم، محمد عبد الله توفيق، وحسام الدين رمضان، أحمد محمود شهدة، من العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب في كافة الخدمات والقطاعات ويتم تنظيم المعرض الخير لإرساء مبدأ التكافل وتخفيف الأعباء المادية على كاهل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الخدمات الاجتماعية ونشر روح التكافل الاجتماعي بين أوساط الطلاب، ويتميز السوق باستمراره على مدار العام الدراسي.

وقال الدكتور محمود المليجي، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار خطة الجامعة المرحلية للرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين الطلاب داخل كليات الجامعة.

وأشار الدكتور محمود المليجي، أن المعرض الخيري يحتوي على أكثر من 1000 قطعة ملابس يضم العديد من الأقسام ومعروضات عديدة من ملابس حريمي ورجالي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار رمزية للطلاب، وكذلك العمال غير القادرين من خلال كوبونات تصرف من كل كلية.