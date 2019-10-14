صور - محافظ أسوان يبحث استعدادات استضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

بحث اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، مع وفد وزارة الخارجية، الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إلقاء خطابه في الأمم المتحدة.

وقال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه جرى استعراض أوجه التعاون المطلوبة لإظهار مدينة أسوان في أبهى صورة ممكنة من خلال استثمار الحدث الدولي الكبير في التجهيز الجيد شكلاً وموضوعا، مع عرض متطلبات المحافظة العاجلة لوضع إمكانيات الدولة في إطار المتاح منها وخاصة في قطاع البنية الأساسية المتعلقة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، والسعي بشكل متكامل بين الجهات والوزارات والمحافظة كمنظومة عمل واحدة.

وأكد محافظ أسوان، على ضرورة الاستفادة من عقد هذا المنتدى بما يساهم في الترويج والتسويق السياحي لعاصمة الشباب الأفريقي، مثلما حدث في ملتقى الشباب الأفريقي والعربي الذي استضافته المحافظة في مارس الماضي، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية والتجميل والتشجير والتطوير، وأيضًا مطار أسوان الدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والسياحية بما يصب في صالح المواطن الأسواني.