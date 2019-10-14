مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بأحد نوادي القمار غير المرخصة بنيويورك

قالت الشرطة إن أربعة رجال لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم السبت في إطلاق نار بناد غير مرخص للقمار بمدينة نيويورك.

وتلقت الشرطة بلاغا بوقوع إطلاق نار في منطقة بروكلين في نيويورك حيث عثر أفراد الشرطة في محل الواقعة على عدد من الضحايا الذين تراوحت أعمارهم بين 32 و49 عاما ومسدسين.

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وقال ديرموت شي كبير مسؤولي التحريات بإدارة شرطة نيويورك للصحفيين في موقع الحادث ”من السابق لأوانه تخمين ما إذا كان إطلاق النار نتيجة خلاف بسبب القمار أم أنها عملية سطو. سيتضح الأمر خلال اليوم“.

ووصف أفراد شرطة المكان الذي وقع به إطلاق النار بأنه شقة في الطابق الأول عثروا بداخلها على بعض الأدلة منها بطاقات للعب القمار وأسلحة وآثار طلقات عديدة.