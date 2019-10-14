الهيئة العليا التونسية تعلن رسميًا فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وأوضحت الهيئة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية - أنه بعد

الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بكافة مراكز الاقتراع، حصد سعيد 71ر72 % من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على 29ر27 % من الأصوات.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غضون عشرة أيام بعد البت في الطعون، في حال وجودها، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد بحلول 26 أكتوبر الجاري على أقصى تقدير.



ويتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.