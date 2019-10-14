محمد بن سلمان وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوجه العلاقات السعودية-الروسية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب الفرص الواعدة بين الجانبين في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون من أجل استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات رسمية عقداها اليوم في الرياض، عددا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.

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حضر جلسة المباحثات، من الجانب السعودي، سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. فيما حضرها، من الجانب الروسي، الوفد المرافق للرئيس بوتين.