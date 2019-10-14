سجن بريطاني نفذ هجوماً بسيارة قرب البرلمان في لندن

حكمت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، بالسجن 15 عاما كحد أدنى على رجل بريطاني يبلغ من العمر 30 عاما بعد إدانته بالشروع في القتل عن طريق قيادة سيارته لدهس ضباط شرطة وأشخاص يستقلون دراجات هوائية أمام مقر البرلمان البريطاني.

وذكر ممثلو ادعاء أن صالح خاطر قاد سيارته أربع مرات حول ميدان "بارليمانت سكوير" في وسط لندن قبل الاندفاع بالسيارة لدهس أشخاص يستقلون دراجات هوائية ثم الاصطدام بحاجز شرطة بسرعة تزيد عن خمسين كيلومترا في الساعة.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في لندن قرارا بالسجن مدى الحياة بحق خاطر على ألا تقل فترة العقوبة عن 15 عاما، مشيرة إلى أنه حاول تقليد جرائم إرهابية سابقة تم تنفيذها باستخدام سيارات.

وكان خاطر، وهو مهاجر سابق يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في مدينة برمنجهام، قد اعتقل بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية بعد وقوع الهجوم في أغسطس 2018، ولكنه رفض التعاون مع الشرطة، ومازالت دوافعه لارتكاب الجريمة غير معروفة.

وقال ممثلو الادعاء إن خاطر قاد سيارته لمسافة 200 كيلومتر من برمنجهام إلى لندن في الساعات الأولى من صباح يوم 14 أغسطس عام 2018، قبل أن ينام لعدة ساعات في السيارة، ثم "يقوم بعملية استطلاع في المنطقة حول البرلمان".