الجيش الأميركي يعلن سحب قواته من سوريا

أفاد مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، أن كافة القوات الأميركية في شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف عنصر تلقت أوامر بمغادرة البلاد في ظلّ الهجوم التركي على القوات الكردية في المنطقة.

وأكد المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، "نقوم بتنفيذ هذا الأمر"، الذي أشار إلى أنه يطال "كلّ" العسكريين المنتشرين في سوريا "ما عدا الموجودين في قاعدة التنف"، العسكرية في جنوب البلاد والتي تضم نحو 150 عسكرياً أميركياً.

اقرأ أيضاً... وزير الدفاع الأميركي: نستعد لسحب كل قواتنا الباقية من شمال سوريا