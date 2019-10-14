الاتحاد الأوروبي يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

دانت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عملية تركيا العسكرية في سوريا، كما تحرّكت باتجاه فرض عقوبات على أنقرة على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز التي تجريها قبالة قبرص.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورج أن "الاتحاد الأوروبي يدين تحرّكات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

وأثار العدوان التركي على شمال سوريا إدانة من جانب حلفاء تركيا في الغرب، وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية حادة. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ"الإنهاء الفوري" للعملية وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد.

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كما علّقت برلين تصدير الأسلحة إلى تركيا، حيث من الممكن أن يتم استخدامها في سوريا، بما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها فرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج.

ومن جانبها دعت السويد إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة لتركيا، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طرح إمكانية فرض إجراءات تقييدية على الأفراد.

وفي الوقت نفسه، أعرب وزراء خارجية لاتفيا وفنلندا والنمسا عن اهتمامهم بالمقترح الخاص بفرض حظر منسق على تصدير الأسلحة لتركيا، كما أعرب بالفعل نظيرهم الإيطالي لويجي دي مايو عن دعمه للاقتراح.