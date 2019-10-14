رسميا.. "قيس سعيّد" رئيسا لتونس بنسبة 72%



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الإثنين، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة تونس، لإعلان النتائج.



وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح قيس سعيّد حصل على 72.71 بالمائة من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألف 931 صوتا، مقابل 27.29 بالمائة لمنافسه نبيل القروي، بمجموع 1مليون و42 ألفا و894 صوت.



وأوضح بفون أن 3 ملايين 820 ألفا و725 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 7 ملايين و74 ألفا و566 مسجلا في الانتخابات الرئاسية.

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