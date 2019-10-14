كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا... فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة أصوات أكثر من 72% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هيئة الانتخابات التونسية، منذ قليل، على أن المرشح قيس سعيد، فاز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.

وأعلنت الهيئة، مساء اليوم الاثنين، رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي.