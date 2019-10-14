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رسميا... فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة أصوات أكثر من 72%

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أكدت هيئة الانتخابات التونسية، منذ قليل، على أن المرشح قيس سعيد، فاز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.

وأعلنت الهيئة، مساء اليوم الاثنين، رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي.

هذا وقد أعلن التليفزيون التونسي، يوم أمس الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس، بنسبة 75 بالمائة.
وقال التليفزيون التونسي، مساء أمس، إن الاستطلاعات تمنح قيس سعيد فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة تتجاوز 76 بالمائة.

وعلق قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري والمرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، على أنباء تصدره استطلاعات الرأي، التي أشارت إلى حصوله على نحو 77% من الأصوات في جولة لإعادة.

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وغرد سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء أمس الأحد: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. رب يسر وأعن".

وقال التلفزيون الرسمي في تونس، إن شركة "سيجما" منحت المرشح سعيد فوزا كاسحا بنسبة 76.9% في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ضد منافسه قطب الإعلام نبيل القروي.

هذا وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي أن النسبة العامة للمشاركة في عملية الاقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغت 57.8 بالمائة.

وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لكن وفاة الرئيس باجي قائد السبسي في يوليو عن عمر يناهز 92 عاما، أدت لتبكير موعد الاقتراع.

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