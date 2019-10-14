كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول الاتحاد الأوروبي تدين العدوان التركي على سوريا ويحذر من "عواقب وخيمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في اجتماع لها عملية تركيا العسكرية في سوريا، وأكدت على أن العملية سيكون لها "عواقب وخيمة"، وذلك في اجتماع لوزراء خارجيته.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورج، بأن "الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية، التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وأكد المجلس الأوروبي في البيان على أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها "عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

وجاءت إدانة الاتحاد الأوروبي استكمالا للإدانات الفردية، التي أعلنت عنها كبرى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا.

وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل أيام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف العملية، التي تنفّذها بلاده شمالي سوريا "فورا"، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة تنظيم "داعش" الإرهابي للواجهة.

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وكانت ألمانيا وفرنسا، قد أعلنتا يوم أمس الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا على خليفة العملية العسكرية، التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا منذ الأربعاء الماضي.

وبالرغم من التنديد الدولي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، على أن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة وحظر تصدير الأسلحة إليها لن تدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز: "بعدما أطلقنا عمليتنا، واجهنا تهديدات على غرار عقوبات اقتصادية وحظر على بيع الأسلحة (لأنقرة)، ومن يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا للتراجع عبر هذه التهديدات مخطئون كثيرا".