كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يهدد بفرض "عقوبات صارمة" وشيكة على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري، الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة بحسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".

ومن جهته أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، من البيت الأبيض لاحقاً، على أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع اليوم الاثنين لتقييم هذا الملف.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "من الواضح أن الأوان لم يفت بعد لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأمريكي قوله إن "الوضع معقد"، مذكراً أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأعلن منوتشين، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمربكي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.