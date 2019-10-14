كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: العدوان التركي على سوريا يثير قلقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء عملية "نبع السلام"، التي تشنها تركيا على مواقع الأكراد شمالي سوريا.

وعبر ستولتنبرج، عن خشيته من احتمال تحرير أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي وعودة ظهورهم، وقال، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، "أعربت عن قلقي الشديد من العملية التركية شمالي سوريا، وقلت ذلك خلال زيارتي لتركيا لأننا نرى وضعا غير مستقر".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "علينا أن نفهم أن تركيا تلعب دورا مهما في حلف الناتو، ومحاربتها لداعش سابقا، ولهذا أنا قلق من عواقب هذه العملية الآن".

وتابع ستولتنبرج، "تنظيم داعش الإرهابي لم يختف، ومن الممكن أن يعود فله خلايا نائمة من الممكن أن تظهر في أي لحظة"، وأردف: "قلقي الرئيسي هم أفراد داعش المعتقلون الذين من الممكن أن يتحرروا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

Advertisements

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرق سوريا.

وتوصلت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم أمس الأحد، لاتفاق مع الحكومة السورية على دعم الأخيرة، لها عسكريا في وجه القوات التركية، التي تشن حملة عسكرية شمالي البلاد ضد الفصائل الكردية، فيما هددت أنقرة بمواجهة الجيش السوري حال دخوله تلك المنطقة.

وأوضح بيان للإدارة الذاتية أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن".