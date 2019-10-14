كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جامعة الخرطوم" تقرر استئناف الدراسة بعد توقفها بسبب احتجاجات السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت جامعة الخرطوم السودانية، اليوم الاثنين، استئناف الدراسة بجميع كلياتها في أواخر شهر أكتوبر الجاري، عقب تجميدها بسبب الاحتجاجات.
وأفاد مجلس عمداء جامعة الخرطوم، بأنه اتخذ قرار، في اجتماعه الاستثنائي، صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر، برئاسة مديرة الجامعة فدوى عبد الرحمن علي طه، رئيسة المجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقرر مجلس عمداء الجامعة استئناف الدراسة بجميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها يوم 27 أكتوبر الجاري، كما قرر المجلس بدء التسجيل لطلاب السنة الأولى في نفس التاريخ على أن يستمر التسجيل لمدة شهر.
ولفتت وكالة الأنباء السودانية إلى أن مجلس العمداء، فوض مديرة الجامعة لمخاطبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة الصندوق القومي لرعاية الطلاب لإسكان جميع طلاب جامعة الخرطوم بداخليات الجامعة.
وفي اعقاب اندلاع الاحتجاجات في أغلب أنحاء السودان في ديسمبر من العام الماضي، ضد الرئيس السابق عمر البشير، تقرر تجميد الدراسة بالجامعات لأجل غير مسمى.
الاحتجاجات السودانية 2018-2019
هي سلسلة من الاحتجاجات، التي اندلعت يوم 19 ديسمبر من عام 2018 في بعض المدن السودانيّة، بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات.
وبدأت الاحتجاجات رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها ثم امتدت، إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة الخرطوم قبلَ أن تتجدّد يومي الجمعة والسبت خصوصًا في الخرطوم وأم درمان والأبَيض في ولاية شمال كردفان، وشهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات، التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
وفي 11 أبريل 2019، أعلن الجيش خلع الرئيس عمر البشير عن السلطة وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة انتخابات لنقل السلطة.