كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يدافع عن موقفه من الهجوم التركي على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين عن موقفه من الهجوم التركي على المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تعرض لضغوط من بعض أعضاء الجمعية البرلمانية للناتو حتى يكونوا أكثر صرامة مع أنقرة.

وظهرت انقسامات في التحالف العسكري بعد أن بدأت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي هجومها على سوريا الأسبوع الماضي، مع تعليق حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في حلف الناتو مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

وقال ستولتنبرج في لندن في جلسة عامة للجمعية البرلمانية للناتو، وهي هيئة مكونة من مندوبين من الهيئات التشريعية للدول الأعضاء، وإنه أعرب عن قلقه العميق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما رآه في اسطنبول يوم الجمعة.

قال ستولتنبرج إنه أبلغ أردوغان ووزير خارجيته، مفلوت كافوس أوغلو، بأن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتصعيد التوتر وتسبب المزيد من المعاناة الإنسانية.

وقال: "أتوقع أن تتصرف تركيا بضبط النفس وبالتنسيق مع الحلفاء الآخرين حتى نتمكن من الحفاظ على المكاسب التي حققناها ضد عدونا المشترك، داعش، مضيفًا أن أحد المخاوف الوشيكة هو أن المقاتلين الأسرى من لا ينبغي السماح للجماعة الجهادية بالهروب.

ولكن خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمته، واجه ستولتنبرج تصريحات قوية من عدة مندوبين، وخاصة من فرنسا وبلجيكا، وكلا البلدين حيث وقعت هجمات قاتلة مرتبطة بتنظيم داعش.

وقال كريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أن الوضع غير مقبول، وأشار إلى أن ستولتنبرج كان ضعيفًا للغاية في تركيا.

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وكان يشير إلى قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، والذي كان بمثابة المحفز للهجوم التركي. تنظر أنقرة إلى مليشيات YPG الكردية في شمال سوريا كإرهابيين مرتبطين بتمرد كردي يجري داخل تركيا.

وقاتلت القوات الأمريكية والكردية في السابق ضد تنظيم داعش، واتهم الأكراد ترامب بطعنهم في الظهر.

ودعا كامبون مجلس شمال الأطلسي، الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الناتو، إلى عقد اجتماع.

وقال إنه يجب "التحدث بصوت عالٍ وواضح دفاعًا عن قيم الديمقراطية والسلام التي تميز عمل الناتو".

وردًا على ذلك، أكد ستولتنبرج مجددًا أنه أعرب عن قلقه العميق خلال اجتماعاته في اسطنبول.

وقال ستولتنبرج، رئيس الوزراء النرويجي السابق: "الطريقة الوحيدة لفهم ما يجري هناك هي أيضًا فهم الدور الهام الذي لعبته تركيا".

وهذا بالضبط أحد الأسباب التي تجعلني أشعر بالقلق إزاء ما يجري الآن. لأننا نجازف بتقويض الوحدة التي نحتاجها في الحرب ضد داعش ".

