كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي: لن اتراجع عن المهمة التي بدأتها في سوريا حتى النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تتراجع عن العملية، التي بدأتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا "بغض النظر عما يقال"، مؤكدا على أن العملية ستستمر حتى تحقيق "النصر الكامل".

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمة له في "باكو" عاصمة أذربيجان، "نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات، وسنكمل قطعا المهمة، التي بدأناها".

وندد أردوغان بانتقاد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للعملية التركية، مطالبا بتمويل دولي "للمنطقة الآمنة"، التي تعتزم أنقرة إقامتها في شمال شرقي سوريا.

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات، التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرقي سوريا.

وتوصلت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم أمس الأحد، لاتفاق مع الحكومة السورية على دعم الأخيرة لها عسكريا بوجه القوات التركية، التي تشن حملة عسكرية شمالي البلاد ضد الفصائل الكردية، فيما هددت أنقرة بمواجهة الجيش السوري حال دخوله تلك المنطقة.