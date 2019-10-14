كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السودانية والمتمردون يجتمعون لإجراء محادثات سلام في جوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المجلس الحاكم في السودان وقادة المتمردين محادثات سلام اليوم الاثنين لإنهاء الصراعات المتعددة في البلاد وهو شرط رئيسي لإبعاد البلاد من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب.

وجعل المجلس، والحكومة الانتقالية، عملية صنع السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم إحدى أولوياته الرئيسية.

وأن تصنيف دولة راعية للإرهاب يعزل السودان عن تخفيف عبء الديون والتمويل الذي تمس الحاجة إليه من المقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وإزالة من القائمة يحتمل أن يفتح الباب للاستثمار الأجنبي.

ولدى وصوله إلى جوبا اليوم الاثنين، أعرب محمد حمدان دجالو، عضو المجلس السيادي ورئيس قوات الدعم السريع شبه العسكرية عن تفاؤله.

وقال دجالو، المعروف أيضًا باسم هيمديتي: "سنبدأ المفاوضات بقلوب مفتوحة ونحن جادون في إحلال السلام في السودان".

وتولى المجلس الحكم في أغسطس عندما وقعت الأحزاب العسكرية والمدنية وجماعات الاحتجاج اتفاقًا لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات بعد أشهر من الصراع بعد إقالة الرئيس البشير عمر البشير في أبريل.

وضم جنوب السودان أعضاء من المجلس وزعماء المتمردين من عدة مناطق للمشاركة في المحادثات الأخيرة.

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وقتل آلاف الأشخاص في الحروب الأهلية في السودان، بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور الغربية، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003.

في أغسطس، حدد مسؤولون سودانيون ومتمردون فترة شهرين للمحادثات التي تبدأ في 14 أكتوبر.

وقال ياسر عرمان نائب رئيس جيش التحرير الشعبي لتحرير السودان - الشمال: "يجب أن تكون هذه هي الجولة الأخيرة من المحادثات التي يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للحرب والتهميش".

وأضاف: "نحن مصممون على أن 2020 سيكون عام السلام في السودان".

ومن المحتمل أن تتناول المحادثات قضايا تتعلق بكيفية مراقبة أي وقف للأعمال القتالية، وتحديد سبل توفير وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء دارفور ومنطقة النيل الأزرق.

وتحارب حرب دارفور الجماعات المتمردة المحلية المستمدة إلى حد كبير من القبائل الزراعية الأفريقية التي تشتكي من الإهمال ضد القوات الحكومية في الصراع الذي أدى إلى نزوح حوالي 2.5 مليون شخص. وخفت حدة القتال على مدى السنوات الأربع الماضية ولكن المناوشات لا تزال قائمة.

