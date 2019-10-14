ريال مدريد يفتح باب المفاوضات مع أجاكس لضم زياش ودي بيك ويقدم عرضا بـ172 مليون يورو

مرت إدارة نادي ريال مدريد لإسباني إلى مرحلة تنفيذ عرضها الذي من المرتقب أن تقدمه بشكل رسمي لفريق أجاكس أمستردام الهولندي، من أجل ضم ثنائيه المتألق، المغربي حكيم زياش، والهولندي فان دي بيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن باب المفاوضات بين الناديين قد تم فتحه، من أجل إقناع الطرف الهولندي بعقد الصفقة، مع العلم أن أول تواصل رسمي مع إدارة االناديين كانت عقبة المباراة الأخيرة للفريق الأحمر والأبيض، أمام فالنسيا الإسباني، في دوري أبطال أروبا.

ويعتزم الفريق الملكي، الذي يعاني من مشاكل كبيرة على مستوى متوسط الميدان، بسبب تراجع أداء الثنائي طوني كروس ولوكا مودريتش، تقديم عرض يتراوح بين 50 و60 مليون يورو بالنسبة لزياش، و112 مليون يورو بالنسبة لفان دي بيك، ي أن الصفة ستكل النادي حوالي 172 مليون يورو.

وبات النجم المغربي، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، يتصدر عناوين الصحف الإسبانية الكبيرة، بعد أن أصبح واحدا من الأهداف الأساسية لفريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وحسب صحيفة ” سبورت” الإسبانية الشهيرة، فإن النجم المغربي يتصدر أولويات الفريق الملكي، من أجل تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستقام شهر يناير القادم، إلى جانب أسماء متألقة أخرى.

وحسب نفس المصدر، فإن فريق زين الدين زيدان، يرغب في تعزيز خطه الأمامي، ويعتبر النجم المغربي واحد من الحلول المثالية، خاصة بعد أن تطور مستواه بشكل مثالي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجادته اللعب كصانع ألعاب أو على الأطراف، مشددة على أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو.

واستعراضت الصحيفة إحصائيات زياش المذهلة، منذ العام الماضي، سواء الحصيلة التهديفية أو تلك المتعلقة بالتمريرات الحاسمة، والتي قاد بواسطتها فريقه للتألق في دوري أبطال أوروبا، والتتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين، الموسم الماضي.

وبالإضافة إلى حكيم زياش، فإن الفريق الملكي يرغب في التعاقد أيضا مع كل من الهولندي فان دير بيك، نجم أجاكس، والدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، واللاعب السابق للأجاكس أيضا.