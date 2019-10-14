“حديدان” في مسلسل كوري – فيديو

أصبح الممثل المغربي، كمال الكاظيمي، المشهور بلقب “حديدان”، حديث متتبعي أخبار الفنانين، أخيرا، وذلك مع بدأ عرض مسلسل كوري، يلعب فيه دور شرطي.

وشارك حديدان إلى جانب الممثل المغربي، الشاب مجيد السعيدي، في المسلسل، الذي يحمل اسم “المتشرد”، إلى جانب نجوم التمثيل في كوريا، من بينهم “لي سونغ جي”، و “باي سي جي”، .

الممثل مجيد السعيدي، الذي يشارك في المسلسل، صرح سابقا لـ”اليوم24″، أن العمل صور بين المغرب، وكوريا، ويتحدث عن قصة مقتل طفل رياضي في طائرة متوجهة إلى المغرب.

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ويجسد السعيدي دور موظف مغربي في فندق، يحاول تنفيذ طلبات عصابة كورية، في حين يجسد كمال الكاظيمي دور رجل أمن.

ويعرض مسلسل “المتشرد” في قناة كورية، ويتوقع ترجمته إلى الإنجليزية، والإسبانية من أجل عرضه في دول أخرى.