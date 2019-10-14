تطوان.. أب لثلاثة أطفال يضع حدا لحياته بطريقة مروعة

اهتزت مدينة تطوان، أمس الأحد، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم رجل على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أقاربه، الموجود في حي “حجر العروسة”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتوفى في عقده الثالث، وأب لثلاثة أطفال، وعثر عليه أقاربه داخل إحدى غرف المنزل مشنوقا بواسطة حبل ملفوف حول عنقه.
وفور إخبارها، حلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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