إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات “الشان”.. صافرة مالية تقود مباراة المنتخب المحلي ضد الجزائر

أسندت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، مهمة قيادة مباراة المنتخب الوطني للاعبين المحلي ضد نظيره الجزائري، لطاقم تحكيمي من مالي بقيادة الحكم حمدو كيتا.

ويساعد كيتا، في تحكيم هذا المباراة، المندرجة ضمن إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مواطنيه نوهوم بامبا كحكم مساعد أول، وأداما سيديكي مساعد ثان، بينما سيكون مواطنهما كاوسو كاني حكما رابعا، في حين أنيطت مهمة مراقب اللقاء للموريتاني ماسا ديارا.

ويبحث المنتخب المحلي عن نتيجة في مباراته ضد الجزائر، المقرر خوضها السبت القادم، على أرضية الملعب البلدي ببركان، وذلك من أجل اقتناص بطاقة التأهل إلى نهائيات “الشان”، علما أن لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر، بالبليدة في الجزائر، شتنبر الماضي، انتهى بالتعادل دون أهداف.