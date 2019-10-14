مدير هـ. أم الفحم: نهدف للمنافسة في البلاي أوف العلوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل أم الفحم نتائج طيبة في مبارياته الأخيرة، بعدما سجل 5 انتصارات متتالية ضمن منافسته في دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 16 نقطة، وهو يستعد حاليا لمباراته المقبلة أمام شقيقه أخاء الناصرة يوم الجمعة المقبل.

وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق يضم بين صفوفه لاعبين ممتازين إلى جانب خبرة المدرب ودعم الجمهور لنا، وهذا ما ساهم في تحقيق الفريق للنتائج الإيجابية واستمرارنا في تحقيق الانتصارات".

وأضاف أننا "سنلعب في المباراة المقبلة أمام فريق عريق وصاحب باع طويل في الدرجة الممتازة مثل أخاء الناصرة، وبالتالي نحن نتحدث عن مباراة ديربي أمام فريق لا يستهان به، وبدورنا لن ننظر إلى ما حققناه في المباريات السابقة وسنبدأ من نقطة الصفر وسنسعى للفوز في المباراة المقبلة أمام الأخاء".

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وأشار إلى أن "هدفنا هو تأمين البقاء في الدوري بشكل مبكر من أجل تفادي صراع القاع، ونحن نتطلع نحو المنافسة في البلاي أوف العلوي، علمًا أننا نخوض المنافسة في دوري مجنون وفي حال أننا كنا في مكانة مفاجئة لما خططنا له حتى مطلع العام المقبل فسنقوم بدراسة الأمور وتحديد وجهتنا المناسبة".

وتابع "نملك جمهورا رائعا ومميزا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهم من يساهمون في تقديم اللاعبين لأفضل المستويات على أرضية الملعب، وناهيك عن الدعم المعنوي نحن نتحدث عن جمهور داعم من الناحية المادية أيضًا".

وختم أبو العم بالقول إننا "نتلقى يوميا اتصالات من مشجعين من مختلف أنحاء البلاد والذين أبدوا رغبتهم في حضور مباريات هبوعيل أم الفحم، ومن هنا أقول إنه حان الوقت لأن يكون فريقنا سيد الكرة المحلية في البلاد على أن يكون ممثلا للمجتمع العربي خلال العامين المقبلين".