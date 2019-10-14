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مصرع شابين في حادث سير قُرب العيزرية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شابان مصرعهما، اليوم الإثنين، إثر حادث سير، وقع في دوار الجهالين، على الطريق المؤدية إلى وادي النار، قرب بلدة العيزرية، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

السيارة عقب الحادث

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها، "تعاملت مع حادث سير صعب في الطريق المؤدي إلى واد النار قرب بلدة العيزرية، أدى إلى وفاة شابين في العشرينيات من عمريهما، وجرى نقلهما للمستشفى".

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