اصابة سائق اردني باحتراق صهريج محمل بالنفط في الرطبة

افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة سائق اردني باحتراق صهريج محمل بالنفط في الرطبة غربي الانبار، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني اخدمت الحريق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة الانبار تتدخل لاخماد حادث احتراق صهريج محمل بالنفط وتنقذ سائقه اردني الجنسية في محافظة الانبار قضاء الرطبة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم اخماد الحريق والذي ادى الى اصابة السائق بجروح نقل على اثرها الى مستشفى قريب"، مشيراً الى أن "سبب الحريق هو انفجار اطار الصهريج".

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