تجنبي المكياج أثناء ممارسة الرياضة لهذه الاسباب!

التمرين هو وسيلة لطرد السموم من الجسم، والماكياج يعمل على حبس هذه السموم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات.

2- توسع المسام: الضرر الأكبر يكون عبر توسع مسام الجلد، وبما أن التمرينات الرياضية تفتح المسام، فإن استخدام المكياج قد يؤدي إلى انسدادها ما يؤدي إلى توسعها بشكل مفرط مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية.



إذا كان لديك بشرة حساسة، فيجب عليك الابتعاد عن المكياج أثناء التمرين، لأنه قد يسبب تهيجاً واحمراراً في البشرة.