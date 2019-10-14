يؤثر وضع المكياج أثناء التمرينات الرياضية سلباً على البشرة، وهناك 3 أسباب تدفعك لتجنب وضع مساحيق التجميل قبل الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية:
1- الإصابة بالالتهابات: التمرين هو وسيلة لطرد السموم من الجسم، والماكياج يعمل على حبس هذه السموم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات.
2- توسع المسام: الضرر الأكبر يكون عبر توسع مسام الجلد، وبما أن التمرينات الرياضية تفتح المسام، فإن استخدام المكياج قد يؤدي إلى انسدادها ما يؤدي إلى توسعها بشكل مفرط مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية.
3- تهيج الجلد: إذا كان لديك بشرة حساسة، فيجب عليك الابتعاد عن المكياج أثناء التمرين، لأنه قد يسبب تهيجاً واحمراراً في البشرة.
2- توسع المسام: الضرر الأكبر يكون عبر توسع مسام الجلد، وبما أن التمرينات الرياضية تفتح المسام، فإن استخدام المكياج قد يؤدي إلى انسدادها ما يؤدي إلى توسعها بشكل مفرط مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية.
3- تهيج الجلد: إذا كان لديك بشرة حساسة، فيجب عليك الابتعاد عن المكياج أثناء التمرين، لأنه قد يسبب تهيجاً واحمراراً في البشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجنبي المكياج أثناء ممارسة الرياضة لهذه الاسباب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.