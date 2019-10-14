روحاني: لا نقبل الأساليب التركية في سوريا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاثنين، ان ايران تتفهم اساسا المخاوف التركية حيال شمال سوريا وليست لدينا مبدئيا اية مشكلة مع تركيا ولكننا لا نقبل اساليبهم لازالة المخاوف.
ونقلت وكالة "فارس" عن روحاني قوله خلال مؤتمر صحفي بحضور وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، إن "الحوادث في شمال سوريا ليست مرضية للاكراد السوريين وللحكومة السورية وبالنسبة لنا وعلينا ان نسعى لنحافظ على عملية استانا لان هذا النهج هو افضل اطار لحفظ السلام في سوريا".
وأضاف روحاني، أن "تركيا لديها مخاوف ازاء شمال سوريا ونحن نتفهم اساس المخاوف وليست لدينا مبدئيا اية مشكلة مع تركيا ولكننا لا نقبل اساليبهم لازالة المخاوف وحتى في انقرة ايضا تم الاعلان صراحة ان السبيل لضمان الامن في تركيا ورفع مخاوفها ازاء الشمال السوري هو تواجد الجيش السوري في شمال هذا البلد" .
وتابع، "أننا قلقون ازاء هذا الوضع ولم تحقق لحد الان نتائج جيدة ومن جهة اخرى كنا نامل انه مع قدوم تركيا تخرج اميركا من سوريا ولكن ذلك لم يتحقق لحد الان".
وأضاف روحاني، أن "تركيا لديها مخاوف ازاء شمال سوريا ونحن نتفهم اساس المخاوف وليست لدينا مبدئيا اية مشكلة مع تركيا ولكننا لا نقبل اساليبهم لازالة المخاوف وحتى في انقرة ايضا تم الاعلان صراحة ان السبيل لضمان الامن في تركيا ورفع مخاوفها ازاء الشمال السوري هو تواجد الجيش السوري في شمال هذا البلد" .
وتابع، "أننا قلقون ازاء هذا الوضع ولم تحقق لحد الان نتائج جيدة ومن جهة اخرى كنا نامل انه مع قدوم تركيا تخرج اميركا من سوريا ولكن ذلك لم يتحقق لحد الان".
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