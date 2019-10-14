رئيس الإمارات يمنح السفير الجزائري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، السفير الجزائري في أبوظبي صالح عطية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى. ويأتي منح السفير الوسام تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة مهامه في دولة الإمارات ما أسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقلد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير الجزائري الوسام خلال استقباله له في مكتبه بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وأثنى الدكتور أنور محمد قرقاش على جهود السفير الجزائري خلال فترة عمله في دولة الإمارات، وثمن العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

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