نورة الكعبي تفتتح فعاليات الأسبوع الإماراتي الروسي

افتتحت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، الإثنين، فعاليات الأسبوع الإمارات الروسي التي تقام في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات التي تبدأ الثلاثاء.

وحضر الافتتاح سيرجي كوزنيتسوف السفير الروسي لدى الإمارات، ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكدت نورة الكعبي أن التفاعل الثقافي بين المجتمع الإبداعي في البلدين سيسهم في التقريب بين ثقافتينا، ويوفر دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية، ويضخ قوة متجددة في مسيرة التعاون الإماراتي الروسي.

وقالت: "يعدّ الأسبوع الإماراتي الروسي الذي نحتفل به حالياً بداية لشراكة ثنائية مهمة في مجال الثقافة بين البلدين وهو مناسبة تتيح التواصل بين الفنانين وتمنحهم فرصة لتبادل المعارف والاطلاع على أبرز الابتكارات الفنية والإنجازات الثقافية التي تتحقق في كل من روسيا والإمارات، ويعتبر مقدّمة لفعاليات مستقبلية متعددة ستجمع البلدين بفضل المشتركات الإنسانية التي تتمثل في قيم التسامح والتعايش واحترام والتنوع الثقافي".

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وأضافت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية أنّ العلاقات الثنائية بين أبوظبي وموسكو ليست حديثة العهد، فالصداقة التي تجمع البلدين تعود لسبعة وأربعين عاماً حين وضع الوالد المؤسس -المغفور له- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس هذه العلاقات الثنائية، وهي لا تزال تنمو بثبات على مختلف المستويات لتصبح الإمارات اليوم حاضنة لأكثر من 16 ألف مواطن روسي.

وتابعت أن العلاقات بين البلدين تعززت وازدادت رسوخاً وتنوعاً مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى موسكو في يونيو/حزيران 2018 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتي رفعت مستوى العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة في مختلف المجالات.

وعن العلاقات الثقافية بين البلدين، أكدت نورة الكعبي أنها تطورت بشكل متسارع، فخلال الشهور الماضية شهدنا مشاركة إمارة الشارقة ضيفاً مميزاً في معرض موسكو الدولي للكتاب وذلك احتفاء بمكانتها الثقافية العربية والعالمية بعد اختيارها عاصمة عالمية للكتاب.

وأوضحت أن العاصمة الروسية موسكو استضافت قمة "أقدر" العالمية الهادفة إلى بناء استراتيجيات وسياسات لتمكين المجتمعات وتعزيز قدراتها المعرفية والثقافية لتحقيق التطور الحضاري والرخاء الإنساني، ونتوّج علاقتنا الثقافية الثنائية مع اختيار روسيا ضيفة شرف الدورة الثلاثين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الإماراتي عروض العيالة الإماراتية، والترحيب بالضيوف بالقهوة والتمر الإماراتيين، إلى جانب الخبز والملح الروسي، كما تضمنت الفعاليات عرضاً موسيقياً قدمته الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي إلى جانب عدد من العروض التراثية والحرف اليدوية.