المحكمة الإسبانية العليا تصدر أحكاما بالسجن تصل إلى 13 عاما ضد قادة كتالونيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ظاهرات دعم استقلال كتالونيا في العاصمة الإسبانية مدريد مارس 2019

أصدرت المحكمة العليا في أسبانيا أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 إلى 13 عاما ضد 9 من القادة السياسيين في إقليم كتالونيا، الذين أدينوا بتهمة التحريض، عقب تنظيم استفتاء لاستقلال الإقليم قبل عامين.

وحصل نائب رئيس إقليم كتالونيا السابق وزعيم حزب اليسار الجمهوري في إقليم كتالونيا أوريول جونكيراس على حكم السجن الأكبر، 13 عاما.

وقالت المحكمة إن "المحكمة العليا أصدرت حكما ضد جونكيراس بالسجن لمدة 13 عاما، والإقصاد الدائم من منصبه العام".

يذكر أن من بين المتهمين الآخرين راؤول روميفا وجوردي تورول ودولورز باسا، الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 12 عامًا وجوردي سانشيز وجوردي كويكسارت اللذين حُكم عليهما بالسجن لمدة تسع سنوات.