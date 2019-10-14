علّق عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب وهبي قاطيشا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "قريبًا من الممكن أن نرى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في ​كوباني​ دفاعًا عن النظام".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: قريبًا من الممكن أن نرى باسيل في كوباني دفاعًا عن النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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