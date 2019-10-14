حريق في جبل النفيسة ومناشدة الدفاع المدني التدخل قبل امتداده الى المنازل

اندلع حريق كبير في جبل النفيسة العكارية بالقرب من مبنى البلدية ومن مقام السيدة كاترين، واتت النيران على مساحات كبيرة من الأشجار والأعشاب اليابسة. وناشد الأهالي ​الدفاع المدني​ التدخل قبل أن يلامس الحريق المنازل.

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