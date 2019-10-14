علي فضل الله حذّر من ثورة الرغيف: لفضح كل المتلاعبين بأوجاع الناس والمستغلين لجوعهم

حذّر رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​، من ثورة الرغيف في ​لبنان​، لافتًا إلى أنّ "التحرّك الشعبي حيال أزمة الرغيف هو بداية لحالة شعبيّة قد تكون بداية لإسقاط البنيان الوطني على رؤوس الجميع، لأنّ لا عذر ولا مسوّغ وطنيًّا وأخلاقيًّا لأيّ مسؤول في أن تبقى عمليّة استباحة حقوق الناس وموارد الدولة واللعب على جراحات الناس واستغلال جوعها من قبل حيتان المال والسلطة".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "الثورة في مواجهة من يحرم الناس ​رغيف الخبز​، هي أمر ديني وأخلاقي وإنساني لا بدّ من القيام به من كلّ الشرفاء والأحرار في هذا الوطن. واحذروا ثورة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب". ودعا إلى "فضح كلّ المتلاعبين بأوجاع الناس والمستغلين لجوعهم والّذين يكدّسون الثروات ولا يشعرون بجوع جائع".

ولفت فضل الله إلى أنّ "وصول الأزمة إلى مستوى "أزمة رغيف"، يدلّ على حالة الأزمة غير المسبوقة الّتي تستفزّ مشاعر الناس بخاصّة الفقراء والمستضعفين منهم. فكفى استهتارًا بواقع الفئات الشعبيّة المستضعفة والمتاجرة بشؤونها، ولنضع حدًّا لكلّ حالات الاستثمار والاستغلال الّتي وصلت إلى مستوى المتاجرة بالرغيف".

وسأل: "أين المعنيّين من أعلى مسؤول في الدولة إلى أصغر مسؤول؟ بل أين الحلول الّتي تقدّم لما يحصل؟ إنّ الناس ستصل إلى مستوى ستكفر من خلاله بكلّ خطاب سياسي أو ديني لا يعبّر عن قضاياها ويلامس همومها ويسهم في حلّ مشكلاتها"، مركّزًا على أنّ "قمة الفساد أن نرى المستضعف يتلوّع من الجوع ولا يقدّم له المسؤول سوى الوعود المتكرّرة والتنظير، بينما يطرق الجوع أبواب الجميع ولا يرحم الفقراء".

كما دعا المسؤولين أن "يلامسوا قضايا الناس"، داعيًا رجال الدين إلى "رفع صوت الناس والمستضعفين للتعبير عن آلامهم وجوعهم وإلّا فسنصل إلى نتيجة مفادها أنّ مشروعيّة الجميع مهدّدة بالسقوط، نتيجة الأزمة الاجتماعيّة بكلّ وجوهها"، متسائلًا: "هل يعيد التاريخ نفسه في واقع السياسيّين اللبنانيين ليقول للناس ما قالته ماري أنطوانيت في ​أوروبا​ ذات يوم للجائعين الّذين تظاهروا طلبًا للرغيف: "إن لم تجدوا الرغيف فعليكم بتناول البسكويت".