النشرة: شخص ادعى لدى مخفر شتورا بأن ابنه تعرض للخطف والضرب بقب الياس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "المدعو "س. م." ادعى في ​شتورا​ أن ابنه م. قد تعرض للضرب من قبل ز. ي. وف. ي.، وأن كلٍ من "م. ع." و"ح. ع." و"ع. ع." أقدموا على متن ​سيارة​ جيب على خطفه بواسطة ​السلاح​ من منطقة ​قب الياس​ الى ​حوش الحريمة​"، مشيراً إلى أنه "وصل إلى الوالد فيديو يظهر ابنه وعليه آثار تعذيب وضرب من قبل الخاطفين وإن من ارسل الفيديو يدعى ح. م. وهو من أقارب المخطوف".

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