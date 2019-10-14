البزري استقبل وفد حركة الانتفاضة الفلسطينية

استقبل ​عبد الرحمن البزري​ في مكتبه وفد حركة ​الانتفاضة الفلسطينية​ برئاسة أمينها العام الأستاذ ​حسن زيدان​ "أبو إيهاب" و تناول البحث الأوضاع على الساحتين اللبنانية والفلسطينية في ظل التطورات الإقليمية والمحلية، والظروف المعيشية الصعبة التي يُعاني منها اللبنانيون و​الفلسطينيون​ في لبنان.

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