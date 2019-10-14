وهاب لترامب: حاج محتار عنا الحل لكل عقدة

أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "إذا كان لدى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كما فهمنا من تصريحه مشكلة مع عناصر داعش فليطلب تسليمهم للجيش السوري والمسألة محلولة بإذن الله وتكون مشكلتهم مع الأوروبيين كذلك محلولة. حاج محتار عنا الحل لكل عقدة".

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