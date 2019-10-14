وفد من حركة فتح في بيروت يلتقي حزب الله ويبحث معه أوضاع المخيمات

التقى معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في ​حزب الله​ الشيخ عطا الله حمود وفداً من ​حركة فتح​ في ​بيروت​، وجرى البحث في آخر التطورات الفلسطينية في مخيمات ​لبنان​ لاسيما في مخيمات بيروت.

وقد أكد اللقاء على رفع المعاناة عن كاهل أهلنا داخل ​المخيمات​ كونهم يعانون الأمرين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية بالتنسيق والتعاون مع كل الفصائل والفعاليات داخل المخيم.

وتناول اللقاء تفعيل دور ​اللجان الشعبية​ والأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل المحافظة على أمن أهلنا في مخيمات لبنان وخصوصا مع الجوار

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