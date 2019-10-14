سفير تركيا بلبنان: هدف "نبع السلام" ضمان أمن حدودنا وقتل المسلحين

أوضح ​السفير التركي​ لدى ​لبنان​، ​هاكان تشاكل​ ان "الهدف من عملية "نبع ​السلام​"، ضمان أمن حدود بلادنا وتحييد الإرهابيين في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "يتم تنفيذ العملية على أساس القانون الدولي وحقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق ​الأمم المتحدة​ وقرارات ​مجلس الأمن​ بشأن ​مكافحة الإرهاب​".

وفي رسالة وجهها تشاكيل إلى وسائل الإعلام والرأي العام بلبنان، ذكر تشاكيل أن "من يتم استهدافهم خلال العملية هم عناصر منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، التي يتم تصنيفها من قبل ​الاتحاد الأوروبي​ وحلف ​الناتو​ كمنظمة إرهابية"، مؤكداً أنه "يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي ضرر للمدنيين أو وقوع أضرار في البنية التحتية المدنية".

ولفت إلى أن "الادعاءات بأن العملية ستؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة وتدفق هجرة جماعية يتم تسويقها من أجل تشويه سمعة جهود ​تركيا​ في مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى ان "تركيا تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في ​سوريا​ أكثر من أي دولة أخرى ودفعت الثمن الأكبر من أجل ذلك".

ونفى "أن يكون لدى تركيا أي هدف على الإطلاق لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة التي تنفذ فيها عملية "نبع السلام"، مشيراً إلى ان "منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية قامت بتنفيذ ​سياسة​ القمع والتخويف ضد سكان المنطقة وخاصة ​الأكراد​، وأجبرت السكان المحليين على ​الهجرة​ قسراً من منازلهم".

وشدد على أنه "من الضروري لتركيا الحفاظ على السلامة الإقليمية والوحدة السياسية لجارتها سوريا"، معتبراً ان "عملية "نبع السلام" ستلحق الضرر بالجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا "بعيد عن الواقع".