عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: ملحم أكرم الفيتروني (مواليد عام 1964، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 11 تشرين الأول 2019 منزله الكائن في حي الشيقان ببعلبك، إلى جهة مجهولة، ولم يَعد حتّى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة رجل مفقود غادر منزله في بعلبك يوم الجمعة ولم يعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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