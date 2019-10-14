قوى الأمن عممت صورة رجل مفقود غادر منزله في بعلبك يوم الجمعة ولم يعد

عمّمت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، "بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: ملحم أكرم الفيتروني (مواليد عام 1964، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 11 تشرين الأول 2019 منزله الكائن في حي الشيقان ب​بعلبك​، إلى جهة مجهولة، ولم يَعد حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".