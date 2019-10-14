ضمانة الجبل: لتفعيل دور الأجهزة الأمنية صونا لحرية التعبير وحفظا للإستقرار بالجبل

أعلنت كتلة "ضمانة الجبل" أن "ما حصل بالأمس من اعتداء على مناصري "التيار الوطني الحرّ" في منطقة صوفر ومدينة ​عاليه​ هو أمر مستنكر، وهو دليل إضافي على أحقيّة مطالبتنا المستمرّة بتفعيل دور ​الأجهزة الأمنية​ في منطقة ​الشوف​ وعاليه، إذ من غير المقبول بقاء الوضع على ما هو عليه".

وفي بيان لها، دعت الكتلة كل القوى السياسية إلى "إبقاء الخلافات بإطارها السياسي، والإبتعاد عن لعبة الشارع التي نعرف جميعاً كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي، حيث على الجهات القضائية والأمنية المعنيّة محاسبة المعتدين صوناً لحريّة الرأي والتعبير وحفاظاً على السلم الاهلي والاستقرار في الجبل".