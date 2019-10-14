لافروف: زيارة بوتين للسعودية تعكس مستوى جديدا للعلاقات بين البلدين

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ للسعودية تعكس مستوى جديدا نوعيا للعلاقات بين بلدينا".

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