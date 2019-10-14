وزير تركي: "نبع السلام" تستند إلى المواثيق الدولية وتجري في إطار القانون الدولي

أكد وزير ​العدل​ التركي، عبد الحميد غل أن "عملية "نبع ​السلام​" شرق ​نهر الفرات​ شمال ​سوريا​، تستند إلى المواثيق الدولية وتجري ضمن إطار القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ ليست لديها أطماع في أراضي أية دولة أخرى"، مبينا أن "الهدف الأساسي لعملية "نبع السلام"، هو العناصر والتنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا".

ولفت إلى ان "العملية التركية تستند على المواثيق الدولية وتجري في إطار القانون الدولي، وفي نطاق حق الدفاع المشروع، واتفاقيات ​الأمم المتحدة​ وغيرها من الاتفاقيات الدولية"، مشدداً على أن "العملية موجهة ضد التنظيمات الإرهابية فقط، نافيا استهدافها أية مجموعة عرقية، أو دينية أو مذهبية".

وأشار إلى "إننا "نواصل هذه العملية وسط حرصنا على عدم إلحاق الأذى بأي مدني"، مؤكداً "رفض إطلاق مصطلح "الحرب" على عملية "نبع السلام"، مبينا أن "الحرب تكون بين الدول، وهذه العملية ننفذها ضد تنظيم إرهابي يستهدف المدنيين، كما هو الحال في المناطق التركية المحاذية للحدود السورية".