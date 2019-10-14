روحاني: نسعى لوضع ميزانية العام المقبل من دون الاعتماد على الايرادات النفطية

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني "أننا سنسعى لوضع ميزانية العام المقبل من دون الاعتماد على الايرادات النفطية"، مشيرًا الى أن "أحد أهداف زيارة رئيس وزراء باكستان كان بحث مستجدات المنطقة والرغبة بسماع ملاحظاتنا حول آخر الأحداث".
ولفت روحاني الى أن "موضوع اليمن وإنهاء الحرب فيه أحد القضايا المحورية لحل إشكالات المنطقة"، كاشفًا عن أن "هناك تواصلًا بين طهران وأبو ظبي وتبادل المسؤولون الزيارات خلال الأشهر الأخيرة والعلاقات بين البلدين تحسنت".
ونوّه بـ"أننا قدمنا مبادرة للسلام في هرمز ونعتقد أن على دول المنطقة تعزيز السلام فيها"، مبينًا أن "هناك دولًا أخرى غير باكستان عملت على حل المشاكل في المنطقة كالعراق".
وشدد على أن "تركيا دولة صديقة ونتفهم مخاوفها حيال الحدود مع سوريا لكن لا نوافق على حلها العسكري"، مضيفًا أن "الحل لتعزيز الأمن في شمال سوريا يكمن في عودة الجيش السوري إلى تلك المناطق".
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