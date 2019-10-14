بوتين: روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "أننا أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين ​روسيا​ و​السعودية​"، مشيرًا الى أن "روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة و​العالم​".

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