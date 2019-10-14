أفاد ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ بأن "حالة من التوتر والفوضى شهدها مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بعد عراك بالأيادي والأسلحة النارية والبيضاء جرى بين عوائل ​تنظيم داعش​ و​مدنيين​ نازحين، ما أسفر عن مقتل رجل وامرأة وإصابة آخرين"، مشيراً إلى أن "المخيم جرى إخلائه بشكل كامل من النازحين، حيث فر جميع النازحين منه دون معلومات عن وجهتهم حتى اللحظة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: قتلى وجرحى باشتباك مسلح بين عائلات داعش ومدنيين داخل مخيم عين عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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