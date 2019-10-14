بن سلمان: تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار في المنطقة

أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "تعاون ​السعودية​ و​روسيا​ في مجال ​الطاقة​ سيحقق الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا الى أن "السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق ​الأمم المتحدة​". ولفت الى "أننا نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي ​اليمن​ وضرورة الوصول لحل سياسي".



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