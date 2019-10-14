المجلس الرئاسي الليبي يدعو البعثة الأممية للعمل على حماية المدنيين

دعا المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني، بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ إلى "العمل على حماية المدنيين وفقا لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​"، مديناً "القصف الجوي الذي استهدف حي الفرناج السكني وتسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء".

ولفت إلى أن "هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبه طيران حفتر يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المطارات والممتلكات العامة والخاصة التي أدت الى قتل وترويع المدنيين وجميعها ينتهك القوانين والمواثيق الدولية"، مشيراً إلى أن "هذا العمل يعكس حالة التخبط واليأس التي أصيب بها حفتر ومليشياته بعد أن فشل في تحقيق هدفه باحتلال العاصمة".

وأشار إلى أن "غياب الموقف الحازم والرادع من قبل ​المجتمع الدولي​ تجاه مجرم الحرب ومليشياته هو ما يشجعهم على التمادي في غيهم والاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين".