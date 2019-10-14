الجمارك تحبط تهريب أكثر من عشرة أطنان من الشيرا عبر معبر سبتة.. نساء يخفين المخدرات تحت ملابسهن!

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني في فرقة المراقبة المشتركة في معبر باب سبتة، اليوم الاثنين، من إحباط تهريب 11,8 كلغ من مخدر الشيرا خلال عمليتين منفصلتين.

وأفاد مصدر جمركي أن فرقة المراقبة المشتركة، المكونة من عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عثرت على 6,8 كلغ من مخدر الشيرا، إثر تفتيش إحدى النساء، كانت في طريقها إلى دخول مدينة سبتة المحتلة.

وفي عملية ثانية، عثرت عناصر فرقة المراقبة المشتركة على 5 كلغ بحوزة سيدة أخرى، كانت تنوي دخول مدينة سبتة المحتلة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرأتين عملتا على إخفاء هذه الكمية من المخدرات تحت ملابسهما، باستعمال شريط لاصق، مشددا على أن عملية التفتيش اليدوي قامت بها عناصر نسائية تابعة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقد أحليت الموقوفتان على الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن تطوان، لتعميق البحث معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة.