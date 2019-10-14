فنان عالمي يخطف الأنظار بأزياء مغربية ذات لمسة عصرية.. سرواله مصنوع من علم الرجاء البيضاوي – صور

خطف الديجي العالمي “ستيفن هيرويوكي أوكي”، الأضواء، بعدما ظهر بأزياء مغربية تقليدية، لكن ذات “ستايل” عصري، وألوان زاهية، بل إن سرواله صنع من علم لفريق الرجاء البيضاوي.

ونشر الموسيقي الأمريكي، ذو الأصول اليابانية، أمس الأحد، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صوره بأزيائه المميزة، إلى جانب سيارته الفارهة.

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وارتدى “ستيفن هيرويوكي أوكي”، سروالا مصنوعا من علم فريق الرجاء البيضاوي، وجوارب وردية اللون، و”بلغة” على جلدها علامة “لويس فيتون” العالمية، إضافة إلى جلباب عليه علامة “شانيل” الفاخرة.

وانتشرت صورة “ستيفن هيرويوكي أوكي” بسرعة بين محبي فريق الرجاء البيضاوي، مفتخرين بارتداء نجم بحجمه لعلم فريقهم المفضل، ومعتبرين ذلك تعزيزا لطرح أن شهرة الرجاء بلغت العالمية.