خليلوزيتش: أبني منتخبا جديدا والغيابات أثرت على مردودنا في مباراة ليبيا – فيديو

طالب وحيد خليلوزيتشن، مدرب المنتخب المغربي لكرة لقدم، من الجماهير المغربية، بالتريث وانتظار نتائج العمل الذي يباشره على رأس “أسود الأطلس”، وعدم الحكم على المنتخب الوطني، من خلال الأداء الذي بصم عليه في المباريات الودية الأخيرة، خاصة مباراة ليبيا.

ويواجه المنتخب الوطني، يوم غد، نظيره الغابوني، بملعب “إبن بطوطة”، في إطار تحضيراته للإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 بالغابون.

وقال خليلوزيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها، صباح اليوم الإثنين، بملعب “ابن بطوطة بطنجة، قبل مباراة الغابون الودية، يوم غد الثلاثاء، إن ” غياب عدد من الأسماء المهمة، بسبب الإصابة، هي التي أثرت على مردود المنتخب في المباريات الأخيرة”.

وأكد المتحدث نفسه، بأن بصدد بناء منتخب جديد، بعد رحيل مجموعة من الأسماء، التي كانت تشكل العمود الفقري للمنتخب، على غرار المهدي بنعطية، امبارك بوصوفة وغيرهم، مشددا على أن تعويض هذه الأمساء ليس بالأمر السهل.

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المدرب البوسني، شدد أيضا على أن تجريبه لحوالي 40 إسما، الهدف منه هو خوض فكرة واضحة على جميع اللاعبين، في أفق تحديد المجموعة المثالية للمنتخب الوطني، كما صرح بأنه مازال بتابع مجموعة من الأسماء الشابة التي تلعب في القارة الأروبية.

إليكم تصريح وحيد خليلوزيتش: